Les Forces Royales Air marocaines (FRA) seront bien opératrices de l’hélicoptère H225M Caracal. Le Maroc a signé un contrat avec Airbus Helicopters pour l’acquisition de dix exemplaires, des appareils qui remplaceront les hélicoptères Puma en service depuis plus de 40 ans. Le contrat comprend également un ensemble de services de soutien et d’assistance.

« Nous sommes honorés que le Maroc ait choisi de remplacer sa flotte historique de Puma par le H225M », a déclaré Bruno Even, le PDG d’Airbus Helicopters. « Il s’agit d’une nouvelle étape dans le partenariat que nous construisons depuis des décennies avec le Royaume du Maroc » a-t-il ajouté.

L’hélicoptériste européen précise que les H225M des FRA seront équipés pour les missions de recherche et de sauvetage au combat. Ils disposeront d’un double treuil, d’un projecteur et d’un système électro-optique Euroflir 410 de Safran. Ils pourront aussi être équipés de mitrailleuses et d’un système de guerre électronique pour leur autoprotection.

Le Maroc avait déjà manifesté son intérêt pour le H225M en 2021, avec des négociations avec Airbus Helicopters qui portaient alors sur seulement huit exemplaires. Les discussions avaient repris il y a un an, après avoir été suspendues en raison de tensions diplomatiques entre le Maroc et la France. Le H225M était, encore une fois, en concurrence directe avec le S-70i Black Hawk de Sikorsky.

Airbus Helicopters est déjà bien présent au sein des forces armées Marocaine avec les SA330 Puma des FRA, les Panther de la Marine royale ou encore les AS355/EC135/EC145 de la Gendarmerie royale. Les FRA ont également commandé des hélicoptères H135 en 2022 pour des missions d’entraînement militaire.

L’hélicoptériste a par ailleurs rappelé qu’un centre de soutien allait être mis en place au Maroc pour répondre aux besoins des FRA, de la Marine royale et de la Gendarmerie royale, un centre qui se développera ensuite en un centre de services pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) avec de nouvelles installations dédiées. Il deviendra alors le centre régional des hélicoptères Airbus pour l’Afrique de l’Ouest.