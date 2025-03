La situation financière de Spirit AeroSystems reste précaire. L’industriel américain a présenté des résultats annuels en forte dégradation le 28 février et a reconnu qu’il devait continuer à rechercher des financements pour pouvoir poursuivre ses opérations. « Nous devrons obtenir des fonds supplémentaires pour poursuivre nos activités, car nous prévoyons de continuer à générer des pertes d’exploitation dans un avenir prévisible », affirme-t-il dans un communiqué.

Pourtant, l’activité du quatrième trimestre avait réussi à redresser un petit peu la tête, à la fois par rapport au troisième trimestre et par rapport au quatrième trimestre 2023. Les livraisons ont en effet augmenté sur tous les programmes, 737 compris. Le bilan est toutefois plus mitigé sur l’année, avec des livraisons en baisse sur les programmes 737, 767, 777, bien qu’en hausse sur les autres (787 et tous les programmes Airbus). Spirit AeroSystems continue en effet de souffrir de la réduction des cadences de livraison du monocouloir de Boeing, occasionnée par des problèmes de qualité à corriger à la fois de son côté et de celui de l’avionneur américain.

Si les livraisons d’Airbus suivent le rythme de l’augmentation en cadence de l’avionneur européen, cela ne suffit pas à soutenir les activités du côté du fournisseur. Alors que cette partie de son activité était déjà déficitaire, Spirit AeroSystems n’est en effet pas parvenu à augmenter ses prix sur les programmes d’Airbus.

Toutes ces difficultés ont « entraîné d’importantes réductions des recettes et des flux de trésorerie prévus pour les douze prochains mois », prévient l’équipementier. Il travaille d’ores et déjà à obtenir davantage de financements, sans garantie que ses pistes fonctionnent. Elles comprennent notamment la demande de nouvelles avances de fonds de la part de Boeing et d’Airbus, une restructuration pour améliorer la productivité et réduire les dépenses, des cessions et le maintien du niveau prévu de livraisons pour le programme 737. Mais « il existe un doute substantiel quant à la capacité de la société à poursuivre son activité », continue de prévenir l’industriel.

Dans le même temps, il poursuit le travail autour de sa fusion avec Boeing d’ici le milieu de l’année et de la reprise par Airbus des activités de production liées à ses programmes.

En 2024, Spirit AeroSystems a réalisé un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars, en baisse de 4 %. Sa perte opérationnelle a plus que décuplé, frôlant 1,8 milliard de dollars, tandis que sa perte nette a plus que triplé à 2,14 milliards de dollars.