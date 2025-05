Plus d’un milliard de passagers a désormais voyagé à bord d’un Dreamliner. Boeing a révélé que ce cap symbolique avait été franchi en moins de quatorze ans d’opérations, ce qui serait la performance la plus rapide pour un gros-porteur.

L’avionneur américain rappelle que plus de 1 175 appareils composent cette flotte et ont réalisé plus de cinq millions de vols et 30 millions d’heures de vol depuis la mise en service du premier Dreamliner en 2011.

La plus longue route opérée en 787 est celle reliant Perth à Londres, assurée par Qantas. Quant à la plus courte, elle relie Aruba à Curaçao (120 km) et est réalisée par TUI.

Composée de trois versions, la famille 787 a enregistré des commandes pour plus de 2 000 appareils.