La compagnie aérienne Vietnam Airlines a annoncé qu’elle avait signé un protocole d’accord le 23 avril avec Vietcombank, la principale banque commerciale vietnamienne, pour le financement de jusqu’à 50 avions monocouloirs. Une commande devrait prochainement se matérialiser.

L’acquisition de ces appareils fait partie de la stratégie de développement de la flotte de Vietnam Airlines pour la prochaine décennie, a expliqué la compagnie dans un communiqué. La compagnie aérienne vietnamienne n’a cependant pas précisé le type d’appareil ni même l’avionneur concerné.

Selon le protocole d’accord, Vietcombank participera à l’organisation du capital pour le projet d’investissement de 50 avions à fuselage étroit de Vietnam Airlines, y compris les paiements anticipés et les prêts à long terme de 2026 à 2032.

« Cet investissement vise à étendre le réseau court et moyen-courrier sur des marchés clés tels que l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Nord-Est et les marchés intérieurs – où la demande de transport croît rapidement et la concurrence est de plus en plus féroce – tout en contribuant à améliorer l’efficacité opérationnelle, à économiser du carburant, à réduire les émissions et à réaliser les objectifs de développement durable à long terme de la compagnie aérienne nationale », a déclaré Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines s’était déjà engagé à acquérir une cinquantaine de Boeing 737 MAX 8 en 2023.