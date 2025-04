Ce n’était un secret pour personne depuis quelques mois, mais c’est désormais officiel. La compagnie low-cost saoudienne flyadeal va bien disposer d’une importante flotte d’Airbus A330neo pour lancer des liaisons long-courriers régulières, en particulier vers l’Asie.

Le groupe Saudia a annoncé une commande de 10 A330-900 pour sa filiale low-cost à l’occasion d’une cérémonie de signature à Toulouse, en présence d’Ibrahim Al-Omar, le Directeur Général du Groupe Saudia, de Christian Scherer, le PDG de la division Avions commerciaux d’Airbus, de Saleh Eid, Vice-Président de la Gestion de la Flotte du Groupe Saudia, et de Benoît de Saint-Exupéry, Vice-Président Exécutif des Ventes d’Avions Commerciaux d’Airbus.

Il s’agit de la première commande de gros-porteurs destinés à la filiale low-cost du Groupe Saudia.

« L’accord conclu aujourd’hui marque une étape décisive dans notre stratégie ambitieuse de modernisation et d’expansion de notre flotte. Il s’inscrit dans le prolongement de l’accord historique signé l’an dernier avec Airbus pour l’acquisition de 105 appareils. Cette démarche est en parfaite adéquation avec nos objectifs nationaux dans le cadre du plan “Saudi Vision 2030”, visant à relier 250 destinations et à faciliter les déplacements de plus de 330 millions de voyageurs et 150 millions de touristes d’ici 2030. Cet accord soutient les plans de croissance et d’amélioration des opérations du Groupe Saudia. Il contribue à la modernisation de notre flotte, à l’optimisation de la maintenance des appareils et à l’amélioration globale de notre efficacité opérationnelle » a déclaré Ibrahim Al-Omar dans un communiqué.

Les appareils figuraient déjà au carnet de commandes de l’avionneur européen, mais pour un client qui n’avait pas été dévoilé. Par ailleurs, cette commande est également assortie de droits d’achat pour 10 exemplaires supplémentaires. Les A330-900 sont livrables entre 2027 et 2029.

Les A330neo permettront à flyadeal de lancer ses premières liaisons long-courriers régulières, principalement vers des pays comme l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande, des marchés identifiés comme prioritaires en raison de la forte demande en provenance et à destination de l’Arabie saoudite. La compagnie low-cost prévoit également de renforcer son offre sur des axes régionaux à fort trafic, comme Dubaï. Les futurs A330-900 de flyadeal devraient logiquement être aménagés avec une cabine assez dense afin de concurrencer les principales compagnies low-cost asiatiques présentes sur ce marché.

Flyadeal opère aujourd’hui avec une flotte de 38 monocouloirs Airbus (11 A320 et 27 A320neo), avec 49 exemplaires supplémentaires en commande via le Groupe Saudia. Le groupe saoudien avait commandé 105 appareils de la famille A320neo l’année dernière, avec 12 A320neo et de 39 A321neo attribués à sa filiale low-cost. Flyadeal a cependant déjà opéré avec des A330 et des 777 en wet lease pour répondre à la demande ponctuelle des vols de pèlerinage.

Pour rappel, l’A330-900 dispose d’un rayon d’action de 7 300 nautiques (13 330 km). Il peut accueillir jusqu’à 465 passagers dans une configuration monoclasse densifiée. La famille d’A330 remotorisés par le Trent 7000 de Rolls-Royce a été commandée à 384 exemplaires (à fin mars), avec 155 appareils déjà livrés. 78 nouveaux A330-900 avaient été contractualisés l’année dernière. Le groupe Saudia devient le second client de la famille A330neo au Moyen-Orient, après Kuwait Airways.