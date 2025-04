Airbus a annoncé que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a certifié l’A350-900 équipé du moteur Trent XWB-84 Enhanced Performance (EP). Selon l’avionneur européen, cette évolution du Trent XWB-84 de Rolls-Royce devrait permettre de réduire la consommation de carburant de 1%, ce qui permettra aux compagnies aériennes de réduire leurs coûts d’exploitation globaux ainsi que leurs émissions.

« Avec la certification par l’EASA du Trent XWB-84 EP pour équiper l’A350-900, nous renforçons la position de l’avion en tant que leader en matière de long rayon d’action. Avec notre partenaire Rolls-Royce, cette dernière évolution souligne notre engagement commun en faveur de l’amélioration continue et de l’innovation. Le Trent XWB-84 est déjà l’un des moteurs de gros-porteurs les plus efficaces du marché et cette version améliorée offrira encore plus de performances et d’efficacité à nos compagnies aériennes clientes », a déclaré Julien Puyou, responsable des programmes d’avions gros-porteurs d’Airbus.

Une certification analogue de la part de la FAA américaine est attendue « très prochainement » ouvrant ainsi la voie à l’exploitation de cette nouvelle variante de moteur par les compagnies aériennes du monde entier.

Le lancement du Trent XWB-84 EP avait été annoncé en février 2016, Rolls-Royce souhaitant notamment capitaliser sur les technologies développées pour la version plus puissante de la famille, le Trent XWB-97 de l’A350-1000. Le moteur dispose en particulier d’une meilleure aérodynamique de la soufflante, du compresseur et de la turbine, d’un meilleur refroidissement des aubes de la turbine, d’une optimisation du système de contrôle du jeu des extrémités des aubes et d’une amélioration du système d’air secondaire et du joint inter-étages. L’architecture du moteur reste inchangée.

Le Trent XWB-84 EP sera complètement interchangeable et compatible avec le Trent XWB-84 standard, permettant ainsi à un A350-900 d’opérer avec deux moteurs dans des versions différentes.

L’A350-900, qui a fêté ses 10 ans de service le 15 janvier dernier, a été vendu à 1001 exemplaires (au 31 mars), avec 445 appareils restant à livrer. La famille A350 se rapproche quant à elle des 1400 commandes fermes.