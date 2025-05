La version cargo de l’A350 avance maintenant à grands pas. Joost van der Heijden, SVP Marketing chez Airbus, a récemment publié une photo de toute la partie avant du premier A350F, prête à être convoyée depuis le site de l’avionneur de Montoir-de-Bretagne vers la FAL de Toulouse. Le tronçon 11/12 (partie avant avec le poste de pilotage) est désormais fixé au tronçon de fuselage avant (tronçon 13/14) et le sous ensemble est équipé de l’ensemble de ses systèmes.

L’assemblage final de MSN 700 devrait démarrer l’été prochain.

Airbus avait annoncé en mars que le premier tronçon 19 de l’appareil avait a été expédié à Finkenwerder (Hambourg) à bord d’un Beluga en vue de son intégration au fuselage arrière. La production du tronçon 19 avait été achevée en novembre à Getafe (Espagne). Un peu plus tôt, les deux premiers panneaux latéraux (sections 16/18) produits par Premium Aerotec avaient également rejoint les installations d’Airbus à Hambourg.

Pour rappel, l’A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel de l’actuel 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027. Il se basera sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB 97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage sera en revanche sensiblement plus court (70,8 mètres). L’appareil disposera également d’une grande porte cargo dédiée découpée sur le côté gauche en arrière de voilure (MDCD – Main Deck Cargo Door), la plus large du marché.

L’entrée en service du nouvel appareil est prévue au second semestre 2027. L’A350F a enregistré un total de 63 commandes fermes (au 31 mars).