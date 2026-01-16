La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié à Airbus Helicopters et Naval Group un contrat de production portant sur six systèmes aériens sans équipage VSR700, qui seront mis en service au sein de la Marine nationale à partir de 2028.

Cette commande lance la phase de série dans le cadre de l’accord-cadre signé en juin 2025 pour le programme de drone aérien naval SDAM.

Basé sur l’hélicoptère léger Cabri G2 d’Hélicoptères Guimbal, le VSR700 est un drone à voilure tournante de 700 kg (200 kg de charge utile, 8h d’endurance), optimisé pour les opérations embarquées. Les appareils seront livrés en configuration renseignement, surveillance et reconnaissance, avec radar de surveillance, boule optronique et récepteur AIS pour l’identification des navires.

Airbus Helicopters fournit la cellule et le système de contrôle de vol, tandis que Naval Group assurera l’intégration à l’architecture des bâtiments et au système de combat via son système de mission Steeris.

La DGA a également signé un contrat avec Naval Group portant sur l’acquisition et l’intégration de 5 drones CAMCOPTER S-100 supplémentaires produits par la société Schiebel.