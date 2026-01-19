Safran annonce avoir conclu un accord définitif avec Embraer, visant à lui céder sa participation dans leur coentreprise EZAir. La transaction sera finalisée une fois l’approbation des autorités obtenues.

EZAir est une société qui fabrique les intérieurs d’avions d’Embraer, basée à Chihuahua, au Mexique. Elle est pour le moment détenue à 50/50 par Safran Cabin et l’avionneur brésilien, et emploie 1 100 personnes.

Safran souligne que la cession inclut également les activités de service après-vente associées et la responsabilité des activités d’ingénierie et de production situées au Brésil. Ainsi, les activités de Safran Cabin Brazil liées aux plateformes d’Embraer seront intégrées à l’avionneur, tandis que ses activités non liées à Embraer seront maintenues au sein du groupe Safran.

Safran poursuit depuis quelques années une politique de recentrage sur ses activités clefs et avait déjà évoqué une réflexion sur la vente d’une partie de ses activités Cabin.