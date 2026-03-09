TrueNoord a annoncé avoir livré trois Airbus A220-300 à Breeze Airways en février dernier. Cette livraison marque la première transaction de la société de leasing avec Airbus et l’introduction du plus grand type avion de son portefeuille.

Les appareils sont couverts par un accord de cession-bail à long terme.

« L’A220 complète le carnet de commandes existant de TrueNoord pour l’Embraer E2 et souligne notre intérêt pour les avions de nouvelle génération de 100 à 150 sièges. Cette annonce importante donne le ton pour les mois à venir, alors que nous poursuivons notre forte croissance jusqu’en 2026 et au-delà », commente Anne-Bart Tieleman, PDG de TrueNoord.

Maarten Grift, directeur commercial Amériques chez TrueNoord, rappelle de son côté que « ce type d’avion est au cœur de la stratégie de Breeze, qui consiste à passer à une flotte monotype et à étendre son réseau à des paires de villes de niveau 2 et 3 mal desservies. La capacité en sièges adaptée et les coûts d’exploitation réduits de ce type d’avion permettent à Breeze d’exploiter de manière rentable des liaisons que les gros avions à fuselage étroit ne peuvent pas desservir. C’est une tendance que nous observons de plus en plus souvent en Amérique. »

Breeze avait débuté ses opérations avec des Embraer mais avait planifié dès sa création d’opérer avec une flotte d’A220. Elle en exploite 55 actuellement.