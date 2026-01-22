Rolls-Royce annonce avoir livré à Airbus le 20 janvier les moteurs Trent XWB-97 qui équiperont le premier A350-1000 ULR (Ultra Long Range) destiné au projet Sunrise de la compagnie australienne Qantas. Cet appareil (MSN 707) était sorti d’assemblage le 7 novembre dernier.

Les essais en vol doivent débuter dans les prochains mois, la première livraison étant prévue à la fin de l’année pour une mise en service au premier semestre 2027.

L’A350-1000 ULR est doté de plusieurs améliorations par rapport à l’A350-1000 classique, notamment au niveau de ses systèmes. Mais la modification majeure est l’installation d’un réservoir carburant additionnel de 20 000 litres, le RCT (Rear Center Tank). Grâce à cela, il pourra voler plus de 20 heures sans escale, devenant l’appareil doté du plus long rayon d’action au monde (jusqu’à 9 800 nautiques – 18 000 km).

Qantas a commandé 12 A350-1000 ULR pour assurer des liaisons sans escale entre son hub de Sydney et Londres (Kangaroo Route), ainsi que New York. Les nouveaux appareils permettront ainsi de réduire de jusqu’à 4 heures la durée de ces vols assurés jusqu’à présent avec une escale intermédiaire.

Le motoriste britannique a souligné qu’il était fier de perpétuer sa longue tradition de motorisation des avions long-courriers de Qantas. La compagnie aérienne australienne avait pris livraison d’un premier 747 équipé des moteurs RB211 en 1979 et a également choisi le Trent 900 pour ses A380, des appareils livrés à partir de 2008.