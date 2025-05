L’ONERA a inauguré un nouveau moyen d’essai dédié à l’étude du comportement au feu des matériaux composites utilisés dans l’aéronautique. Baptisé PyCoFiRe (Pyrénées Composite Fire Research), il est le seul au monde à pouvoir recréer et analyser, dans des conditions représentatives à l’échelle 1:1, les incendies dans les compartiments moteur d’avions de type monocouloir. Il permettra également de développer et de tester de nouvelles technologies d’extinction, qui pourront être plus respectueuses de l’environnement et plus performantes.

PyCoFiRe est composé de deux cellules d’essai. D’un diamètre externe de 2,4 mètres, le montage FAN reproduit le compartiment annulaire situé derrière la nacelle du réacteur d’un avion, tandis que le montage CORE reproduit un compartiment de 1,4 mètre de diamètre situé en zone feu dans la cavité moteur, à proximité de la chambre de combustion

Le banc d’essai a été mis en place à l’initiative de la région Occitanie, avec le soutien de l’Union européenne mais aussi d’Airbus, d’Ariane Group et de Safran. Les trois industriels seront parmi les premiers à l’utiliser mais il sera également accessible à d’autres industriels du secteur aéronautique et aux chercheurs.

Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA, souligne que PyCoFiRe est un outil de sécurité, d’innovation et de décarbonation, qui va contribuer à la conception de matériaux légers, performants et résistants au feu. « Ce projet incarne une ambition scientifique nationale et européenne, un engagement collectif remarquable, une avancée technologique au service de la sécurité, de l’environnement, de la souveraineté aérospatiale et un lieu d’implantation stratégique. »