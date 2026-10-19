Liebherr-Aerospace Toulouse a inauguré son nouveau centre d’excellence pour équipements de transfert thermique sur son site de Campsas. L’équipementier précise qu’il s’agit du plus important investissement industriel qu’il ait jamais réalisé, ayant investi 40 millions d’euros pour créer 12 000 m2 de nouvelles surfaces. Le site abrite désormais la production et la réparation d’équipements aérospatiaux de transfert thermique (en partie transférées de Toulouse), aux côtés de ses activités historiques d’usinage de précision.

Le nouveau centre abrite des capacités industrielles de nouvelle génération : lignes de traitement de surface, un robot d’application de brasage, des fours de brasage, des équipements de soudage, des systèmes d’inspection et une presse de formage d’entretoises. Il permettra simultanément d’augmenter les capacités de production de Liebherr et de le préparer aux futures technologies.

Il renforce également le positionnement de Liebherr sur l’activité stratégique de transfert thermique, qui est appelée à jouer un rôle de plus en plus important, selon la société, dans la gestion de l’énergie et la dissipation thermique à bord.

Le site de Campsas comptera près de 400 employés d’ici fin 2026.