Bombardier réaffirme son engagement aux Etats-Unis. L’avionneur canadien a inauguré un centre d’apprentissage à Wichita (Kansas) le 15 octobre, en présence notamment de plusieurs officiels américains. Ce faisant, il a rappelé qu’il investissait 50 millions de dollars sur le site pour divers projets de croissance.

Le centre d’apprentissage est l’un de ces projets. Premier centre interne dédié au perfectionnement des compétences des techniciens et mécaniciens aéronautiques récemment intégrés au groupe, il favorisera l’apprentissage continu des employés du groupe et construira la main-d’œuvre hautement qualifiée nécessaire pour soutenir son réseau de service.

Avant lui, Bombardier avait agrandi l’atelier de roues et de pneus du site, et y a installé de nouveaux équipements à la pointe de la technologie. Là aussi, l’investissement comportait un volet de formation avancée des employés afin d’accroître les capacités de Bombardier en matière de réparation et de révision de composants. « Wichita occupe depuis longtemps une place importante dans l’histoire de Bombardier, et nous continuons de voir de formidables possibilités pour ce site », affirme Paul Sislian, vice-président exécutif, Vente d’avions et Service après-vente Bombardier.

Alors que Bombardier fait de loin en loin l’objet des foudres de l’administration américaine, il met en avant ce plan d’investissement au Kansas comme preuve de son engagement à faire croître ses capacités sur place aujourd’hui et demain. Il rappelle également qu’il détient dix établissements de services et de fabrication aux Etats-Unis, en comptant le centre de service qui ouvrira prochainement à Fort Wayne (Indiana). L’avionneur y emploie environ 3 500 employés et dépense 2,5 milliards de dollars auprès de ses fournisseurs américains.