Turkish Airlines a signé un protocole d’accord avec CFM International, couvrant l’acquisition des moteurs des 737 MAX de sa toute récente commande auprès de Boeing, et l’entretien de ses LEAP. La compagnie turque va ainsi acquérir plus de 300 LEAP-1B (motorisation exclusive du 737 MAX), pour équiper ses cent appareils en commande ferme et les cinquante en option.

Ces moteurs seront couverts par un contrat de services à long terme, qui sera étendu à toute la flotte de LEAP-1B du groupe, c’est-à-dire également aux moteurs déjà en service, aux moteurs de rechange et aux appareils loués et aux options. Cela représente plus de 600 moteurs, chez Turkish Airlines et AJet. L’accord comprend également un volet sur l’approvisionnement en pièces de Turkish Technic pour accompagner la création de son atelier MRO.

« Grâce à cet accord, nous serons en mesure de fournir des opérations de maintenance complètes pour le moteur LEAP. Nous continuerons à investir dans nos services de maintenance moteurs, ainsi que dans nos capacités de maintenance d’avions et de composants, conformément à notre stratégie », commente Mikail Akbulut, directeur général de Turkish Technic.

Actuellement, Turkish Airlines exploite 79 737 MAX.