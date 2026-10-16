ACG sécurise son flux de livraisons pour la première moitié des années 2030. La société de leasing a signé un accord avec Airbus, portant sur l’acquisition de 75 appareils de la famille A320neo. Elle s’est également assurée de la flexibilité en souscrivant des droits de conversion qui lui permettront de modifier les modèles en commande en fonction de la demande de ses clients.

Les livraisons de ces appareils sont prévues entre 2032 et 2035.

ACG souligne qu’il s’agit là de la plus importante commande qu’elle ait signée dans ses quarante ans d’existence.

« La famille A320neo reste l’une des familles d’avions les plus prisées par nos compagnies aériennes clientes, répondant à la fois à leurs besoins de renouvellement de flotte et de croissance. Cette commande confère à ACG une capacité supplémentaire pour répondre à cette demande, prolonge notre carnet de commandes jusqu’au milieu des années 2030 et nous positionne pour une croissance future », explique Rob Downes, directeur des relations avec les équipementiers chez ACG.

Le portefeuille d’ACG compte actuellement 118 appareils de la famille A320neo en service et son carnet de commandes atteint désormais 115 appareils.