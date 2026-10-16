Hutchinson est désormais reconnu comme l’un des partenaires industriels français les plus stratégiques de Boeing. Le groupe a en effet intégré la Boeing French Team, un réseau de dix-huit partenaires industriels stratégiques de l’avionneur en France qui contribue à renforcer la coopération entre les acteurs de la filière aéronautique.

Le groupe français rappelle qu’il est présent dans 26 pays et qu’il accompagne les programmes aéronautiques de Boeing sur trois continents. Il fournit divers composants pour les programmes d’avions commerciaux de l’avionneur : couvertures d’isolation thermique et acoustique, conduits pour les systèmes de conditionnement d’air, isolateurs pour groupes auxiliaires de puissance, supports amortisseurs, joints et tuyauteries pour l’étanchéité et le transfert de fluides, etc.

« Hutchinson apporte à ce partenariat une combinaison unique d’expertises, une forte capacité d’innovation et une empreinte industrielle internationale. Nous voulons aujourd’hui nous appuyer sur ces atouts pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration avec Boeing », affirme Nicolas Orance, Senior Executive VP Aéronautique, Défense & Industrie de Hutchinson.

De son côté, Jean-Marc Fron, directeur général de Boeing France, rappelle que la France est pays stratégique dans la chaîne d’approvisionnement de l’avionneur. Celui-ci collabore en effet avec plus de cent fournisseurs français et a investi 1,1 milliard de dollars dans la filière aéronautique française en 2025. « L’arrivée de Hutchinson renforce encore le remarquable écosystème d’entreprises françaises qui contribuent à la réussite de nos programmes commerciaux et de défense dans le monde entier. »