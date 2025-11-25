Air Canada Rouge va voir sa flotte entièrement transformée en 2026. Dans le cadre d’un programme de modernisation au niveau du groupe, Air Canada a en effet annoncé que tous ses Boeing 737-8 (47 au total) passeraient dans la flotte de sa filiale loisirs afin qu’elle ne soit plus composée que de 737 MAX, alors que les opérations se reposent aujourd’hui entièrement sur les monocouloirs d’Airbus. La transition sera effectuée sur l’année 2026.

Air Canada Rouge proposera ainsi un nouveau produit. Les cabines seront en effet réaménagées pour accueillir douze sièges de classe affaires, dix-huit de classe économique et 147 de classe économique. Autre nouveauté pour les passagers de la compagnie, les fauteuils seront équipés d’écrans donnant accès à un système de divertissement en vol. Par ailleurs, ils pourront également se connecter à du Wi-Fi pour profiter d’une connexion gratuite à Internet.

En recevant ces 737 MAX, Air Canada Rouge se défera ainsi de sa flotte d’Airbus. Elle se compose aujourd’hui de dix-sept A319, cinq A320 et quatorze A321 (tous ceo). Les A319 devraient être retirés mais les A320 et A321 seront modernisés et intégrés à la flotte d’Air Canada. Quinze A321 ont déjà reçu leurs nouveaux aménagements et trois ont déjà été transférés.

Le programme de renouvellement des cabines va également être étendu chez Air Canada Express. Il avait déjà été annoncé pour les Dash 8-400 de De Havilland de la flotte mais concernera également les Embraer 175 et les CRJ900 exploités par Jazz en 2026.