C’est une bonne nouvelle pour toute l’industrie, surtout avec l’enchaînement des crises que nous connaissons depuis la pandémie. La demande de transport aérien au mondial devrait plus que doubler d’ici 2050, selon les nouvelles projections à long terme publiées par l’Association du transport aérien international (IATA).

Les trois scénarios présentés par l’IATA, qui prennent en compte croissance économique, croissance démographique, évolution du prix du carburant et la croissance de l’offre, tendent tous dans le même sens…