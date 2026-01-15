En dépit d’une certaine sinistrose ambiante qui touche particulièrement l’Hexagone depuis des semaines, sans doute liée à la météo, cette nouvelle année s’ouvre pourtant sous les meilleurs auspices pour notre industrie.

Elle démarre même sur les chapeaux de roues pour certains, à l’image du premier vol du Falcon 10X de Dassault Aviation qui s’annonce maintenant imminent. Ce très gros jet d’affaires est de loin le plus ambitieux des avions civils lancés par l’avionneur français depuis des décennies …