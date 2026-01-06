L’US Air Force a attribué à Boeing un contrat d’environ 2,04 milliards de dollars pour poursuivre le programme de remplacement des moteurs du bombardier B‑52, dans le cadre du Commercial Engine Replacement Program (CERP).

Cette commande couvre la phase post‑revue de conception critique (post‑CDR) et vise l’intégration et les essais en vol des nouveaux turboréacteurs Rolls‑Royce F130 sur deux B‑52H, futurs B‑52J.

Le contrat inclut les travaux de conception détaillée, les modifications structurales, l’intégration des nacelles, des systèmes carburant et électriques, ainsi que la mise au point des logiciels de contrôle moteur et de gestion de puissance.

Les activités seront réparties sur plusieurs sites, notamment Oklahoma City, San Antonio, Seattle et Indianapolis, avec une échéance prévue autour de 2033.

Le remplacement des huit Pratt & Whitney TF33, en service depuis les années 1960, par les F130 (BR700) doit améliorer la consommation spécifique, la fiabilité et la production électrique de l’avion, condition essentielle pour soutenir les autres modernisations du B‑52J (radar, communications, systèmes de mission).

Le programme de modernisation du B‑52 accuse un décalage global estimé à environ trois ans par rapport au calendrier initialement envisagé. Ce glissement est lié en grande partie aux défis d’intégration et de qualification du nouveau radar AESA, dérivé de l’AN/APG‑79 du F/A-18E/F Super Hornet, qui doit être intégré à une cellule ancienne et interfacé avec des systèmes de mission et de gestion de puissance eux‑mêmes en cours de modernisation.

Selon les documents de programme rendus publics ces dernières années, les travaux sur le radar et l’architecture avionique associée ont pris plus de temps que prévu, avec des impacts en chaîne sur la planification des autres chantiers majeurs, dont la remotorisation.

Les premières livraisons de B‑52J pleinement reconfigurés, initialement visées vers le milieu des années 2020, sont désormais repoussées vers la fin de la décennie.

Lancé en 2018, le programme de remotorisation CERP (Commercial Engine Replacement Program) permettra de prolonger la vie opérationnelle de 75 B-52H jusqu’au milieu du siècle.