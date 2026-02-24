Transports Canada a finalement validé les certificats de type des jets d’affaires à fuselage large G500 et G600 de Gulfstream, autorisant désormais leur exploitation sous immatriculation canadienne. Cette validation a été émise par l’autorité canadienne le 15 février.

Lancés en 2014, les G500 et G600 sont respectivement entrés en service en septembre 2018 et en août 2019.

Pour rappel, Donald Trump avait menacé de retirer la certification FAA des avions produits au Canada fin janvier si Transports Canada ne certifiait pas les jets d’affaires les plus récents de Gulfstream.

Les G700 et G800 ne sont, à ce stade, pas encore certifiés par Transports Canada, principalement à cause de travaux restant à mener sur les systèmes carburant dans des conditions d’exploitation très froide comme au Canada. Ces appareils disposent d’une exemption temporaire de trois ans de la part de la FAA, une « conformité différée » qui n’a pas été suivie par les autorités canadiennes jusqu’à présent.