Le fournisseur américain de pièces et services aéronautiques Setna iO a acquis un contrôle majoritaire de la société J&C Aero, spécialiste de l’aménagement, la transformation et la maintenance des cabines basé à Vilnius (Lituanie).

La valeur de l’opération n’est pas divulguée et sa finalisation est attendue au deuxième trimestre 2026, sous réserve d’autorisations réglementaires.

Les fondateurs de J&C Aero conserveront une part significative du capital et resteront aux commandes des opérations de l’entreprise.

J&C Aero dispose des agréments EASA Part 21J (conception), Part 21G (production) et Part 145, ainsi que de capacités CAMO.