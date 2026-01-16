Le Ghana a notifié une première commande de quatre hélicoptères à Airbus Helicopters, un contrat portant sur deux H175M, un ACH175 et un ACH160.

Les deux H175M seront configurés en hélicoptères multi-missions pour des missions de transport, de recherche et sauvetage (SAR), d’évacuation sanitaire (EMS) et de secours en cas de catastrophes.

L’ACH175 et l’ACH160 seront employés principalement pour le transport gouvernemental et VIP, répondant aux besoins de déplacement des autorités ghanéennes.

Le Ghana devient de fait le second client identifié de la version militarisée de l’hélicoptère super‑moyen d’Airbus, après la commande de l’Espagne en décembre. Accra utilisait jusqu’à présent des hélicoptères de type Mi‑17/171SH (Hip) de conception soviétique.