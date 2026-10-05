A la suite de l’accident d’un Elixir le 1er octobre, Elixir Aircraft a recommandé à tous les opérateurs de l’appareil de maintenir leur flotte au sol. L’Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a par la suite publié une directive le 2 octobre, confirmant la suspension de toutes les opérations de l’appareil à partir du 3 octobre, en attendant d’obtenir davantage d’informations sur les circonstances de l’accident.

Survenu à Rochefort, il a entraîné la mort des deux pilotes qui se trouvaient à bord de l’appareil (immatriculé F-WGAZ). Le BEA est en charge de l’enquête de sécurité.