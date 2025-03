Airbus Helicopters est le numéro 1 mondial des hélicoptères civils et parapublics et il compte bien le rester. L’hélicoptériste européen a profité du salon Verticon (anciennement Heli-Expo) qui se tient à Dallas (Texas) pour dévoiler le H140, un nouvel hélicoptère biturbine multi-mission de la classe des 3 tonnes qui vient compléter sa gamme actuelle en s’intercalant entre le H135 et le H145. Ce programme était jusqu’à présent dénommé X8 en interne.

Plus performant que son actuel H135 et doté d’une cabine plus spacieuse, le nouvel hélicoptère est destiné à assurer des missions EMS (services médicaux d’urgence), du transport de passagers, et pourra répondre aux besoins de l’aviation privée et d’affaires. L’entrée en service de l’hélicoptère est prévue pour 2028 dans le segment des services médicaux d’urgence, d’autres variantes venant ensuite sur le marché les années suivantes.

« Nous avons travaillé main dans la main avec nos clients du H135 pour rassembler leurs exigences supplémentaires dans le design efficace du H140. Cela permet aux clients de bénéficier d’un espace cabine plus grand, optimisé avec les performances moteur, offrant ainsi une charge utile et une portée de premier ordre. Nous sommes fiers d’offrir à nos clients les choix les plus compétitifs », a expliqué Bruno Even, le PDG d’Airbus Helicopters.

Les premières commandes potentielles de H140 ne se sont pas fait attendre, avec des accords avec l’opérateur EMS américain Global Medical Response (GMR) pour jusqu’à 15 exemplaires, ainsi qu’avec les organisations partenaires ADAC Luftrettung (Allemagne) et ÖAMTC Flugrettung (Autriche) pour 10 autres (5 chacune).

Dérivé du H135, le H140 est aussi le fruit de certains travaux menés par l’hélicoptériste sur son démonstrateur Bluecopter.

Le H140 disposera d’un large Fenestron, d’une dérive en T, d’un rotor principal à cinq pales similaire à celui introduit sur le H145 à partir de 2019. Il sera motorisé exclusivement par l’Arrius 2E de Safran Helicopter Engines, le modèle le plus avancé de la famille Arrius, d’une puissance de 700 shp, offrant ainsi « la meilleure charge utile/portée de sa catégorie ». Selon le motoriste, l’Arrius 2E hérite des technologies innovantes développées pour les moteurs Arriel 2E et Arrano 1A (qui équipent respectivement les hélicoptères H145 et H160) afin d’améliorer son opérabilité et sa compétitivité. La nouvelle turbine offre 10 % de puissance supplémentaire grâce à une nouvelle conception des parties chaudes.

Côte pilotage, le nouvel hélicoptère sera équipé de la suite avionique Helionix d’Airbus Helicopters qui est déjà présente sur les H135, H145, H160 et H175.

Un premier prototype du H140 vole depuis l’année dernière depuis ses installations de Donauwörth (Allemagne). Il sera suivi de trois autres machines pour les essais en vol qui conduiront à sa certification.