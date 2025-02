La fin se rapproche pour Lilium. La société allemande d’eVTOL a déposé une nouvelle demande d’insolvabilité le 21 février. Elle est toutefois beaucoup plus pessimiste qu’en octobre et estime que « la possibilité d’une restructuration est actuellement très improbable », bien que des discussions soient toujours en cours pour trouver un moyen de sauvetage. « Les opérations seront donc arrêtées », annonce-t-elle.

Cette demande a été déposée par Lilium Aerospace, l’entité créée après que le consortium MUC Mobile Uplift Corporation s’est manifesté le 23 décembre pour reprendre les opérations et les actifs de Lilium et Lilium eAircraft, les deux sociétés allemandes qui avaient déjà déposé une première demande d’insolvabilité en octobre dernier. A ce moment, la majeure partie du personnel du groupe avait été licenciée et l’arrêt des opérations était imminent.

Cependant, les fonds promis par les investisseurs en décembre n’ont pas été versés à temps. Les collaborateurs de Lilium Aerospace n’auraient pas touché de salaire depuis deux mois.

Lilium développait des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux. Le Lilium Jet devait pouvoir transporter quatre à six passagers sur des distances allant jusqu’à 175 kilomètres, à une vitesse de 250 km/h. Son carnet de commandes comptait des commandes fermes et des réservations pour 108 Lilium Jets, des options pour 82 appareils et des protocoles d’accord pour plus de 600 autres.