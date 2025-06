Airbus et l’OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement) viennent de conclure un accord avec les pays de lancement de l’A400M afin de « sécuriser la production du programme à court terme, d’améliorer les coûts d’exploitation et de développer conjointement de nouvelles capacités ». Cet accord a été révélé au Salon du Bourget. La France et l’Espagne ont ainsi annoncé leur intention d’avancer respectivement la livraison de quatre et trois A400M par rapport au calendrier établi.

Airbus Defense and Space s’est par ailleurs engagé à améliorer les coûts d’exploitation de son avion de transport tactique grâce à des mesures d’optimisation et d’efficacité de la maintenance, et à accélérer et rentabiliser les futurs développements de l’A400M, renforçant ainsi les capacités de défense de l’Europe et garantissant son autonomie stratégique en matière de transport militaire et de mobilité. Airbus et l’OCCAR évalueront chaque année l’état d’avancement industriel du programme, garantissant ainsi la stabilité du dispositif de production de l’A400M pour poursuivre l’évolution de la plateforme et ouvrir des nouvelles perspectives d’exportation.

Parmi les nouvelles capacités de l’A400M à l’étude figurent le brouillage (jamming), l’augmentation de la charge utile à 40 tonnes (37 tonnes aujourd’hui), la possibilité d’opérer des effecteurs déportés (drones) et la lutte contre les incendies.

L’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) française aligne aujourd’hui un total de 24 Atlas, des appareils rattachés à la base aérienne d’Orléans-Bricy. L’Espagne dispose pour sa part de 14 A400M.