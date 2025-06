Safran Aircraft Engines a profité de la 55e édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace qui se tient actuellement au Bourget pour annoncer des avancées dans la montée en maturité technologique d’aubes de soufflante de grande dimension qui viendront notamment sur l’Open Fan RISE de CFM International.

Ce moteur non caréné proposé par la coentreprise de Safran Aircraft Engines et de GE Aerospace vise la future génération de monocouloirs attendue à partir du milieu de la prochaine décennie. Il promet en effet une réduction de la consommation de 20% par rapport aux moteurs les plus récents de sa catégorie, en particulier pour les moteurs LEAP introduits il y a seulement quelques années pour les familles A320neo et 737 MAX.

Dans le cadre des programmes de Recherche & Technologie soutenus par la DGAC, Safran Aircraft Engines a testé au cours des derniers mois 3 configurations d’aubes visant à démontrer la tenue mécanique de ces pièces critiques dans une architecture non carénée, ainsi que l’amélioration des performances aérodynamiques et acoustiques.

Plus de 175 tests d’ingestion et d’endurance ont ainsi été réalisés dans les bancs d’essais du site de Safran Aircraft Engines de Villaroche, près de Melun (Seine-et-Marne), spécialement configurés pour accueillir des pièces de grande taille, en complément des 300 heures d’essais effectués sur un modèle réduit de l’Open Fan dans les souffleries de l’ONERA (France) et du DNW (Pays-Bas) en partenariat avec Airbus.

Le motoriste français précise que la conception de ces aubes de soufflante de plus de 1,6 mètre de hauteur s’appuie sur son expertise dans le développement de procédés et matériaux composites 3D RTM développés au sein de sa plateforme Safran Composites. Cette technologie est déjà utilisée pour les aubes et le carter de soufflante des moteurs LEAP.

Safran Aircraft Engines a également annoncé qu’un nouveau banc d’essais avec une cuve de 8 mètres de diamètre était actuellement en cours de construction à Villaroche. Il permettra de réaliser des essais de modules de grandes dimensions et aura la capacité de tester les systèmes de calage de pas de l’Open Fan à partir de l’année prochaine.