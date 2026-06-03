Collins Aerospace a agrandi son site de production de Tajęcina, en Pologne. L’industriel y a consacré un investissement de 69 millions de dollars, qui a permis d’ajouter 22 000 m2 d’installations. Il pourra ainsi augmenter de près de 25 % sa capacité de production de systèmes de trains d’atterrissage (sur programmes civils et militaires).

« S’appuyant sur les bases solides établies en 2012, cette extension augmente considérablement la capacité de production critique, accélère la croissance et renforce notre capacité à fournir les systèmes de train d’atterrissage haute performance sur lesquels comptent nos clients à travers le monde », a commenté Matt Maurer, vice-président et directeur général de la division Landing Systems chez Collins Aerospace, à l’occasion de l’inauguration.

Grâce à cette extension notamment, le site devrait permettre la création de 190 nouveaux emplois cette année. A ce sujet, Collins Aerospace rappelle que la Pologne est le deuxième pays en termes d’employés et d’investissements du groupe RTX, après les Etats-Unis. Un autre investissement de 100 millions de dollars a été décidé en faveur du site de Rzeszów, notamment pour la production de composants critiques de moteurs (disques de compresseur rotatif et de turbine, par exemple) de GTF, F135 et F100.