Safran Aero Boosters, le spécialiste des compresseurs basse pression pour tous les moteurs CFM et GE, crée une nouvelle usine de composants de compresseur pour moteurs à Welkenraedt, en Wallonie, qui sera opérationnelle en 2028.

Baptisée Safran Booster Components, cette nouvelle activité représente un investissement de 125 millions d’euros. Elle est le fruit d’un partenariat entre Wallonie Entreprendre (33 %) et la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (11 %), tous deux actionnaires aux côtés de Safran Aero Boosters (56 %). L’usine sera implantée dans un bâtiment de 18 000 m2 précédemment occupé par l’entreprise Copeland. Une centaine d’emplois sont à la clé.

Safran précise que son nouveau site viendra ainsi renforcer sa capacité industrielle, notamment via le dédoublement des sources de production, alors que les cadences des moteurs LEAP (Boeing 737 MAX, Airbus A320neo et Comac C919), GEnx (Boeing 787) et GE9X (Boeing 777X) vont connaître une hausse très importante dans les années à venir.

Pour rappel, Safran Aero Boosters avait inauguré une nouvelle usine de production d’aubes de compresseur l’année dernière à Marchin, près de Liège : Safran Blades.