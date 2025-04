Thai Airways a signé deux accords de location à long terme pour ajouter près d’une quinzaine de nouveaux Airbus A321neo à sa flotte au cours des prochaines années.

Le premier a été attribué au loueur chinois CALC et porte sur 9 appareils livrables entre 2026 et 2028. La compagnie aérienne thaïlandaise devient pour la première fois client de CALC.



Le second contrat a quant à lui été attribué au loueur singapourien BOC Aviation, filiale de la Bank of China, et porte sur 5 A321neo. Ils seront motorisés par des LEAP-1A de CFM International.

Thai Airways avait déjà signé un contrat avec SMBC Aviation Capital pour huit Airbus A321neo livrables en 2026 et 2027 en février, ainsi qu’avec AerCap l’année dernière pour 10 autres exemplaires. Tous doivent être équipés de moteurs LEAP.

Pour rappel, Thai Airways a décidé d’exploiter un total de 32 Airbus A321neo pour étendre son réseau régional dans les prochaines années. La compagnie porte-drapeau thaïlandaise compte ainsi aligner 52 monocouloirs Airbus, en comptant les 20 A320 récemment transférés depuis son ancienne filiale Thai Smile.