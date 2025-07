Le Portugal a relancé le processus de privatisation de TAP Air Portugal la semaine dernière, visant à la cession de 49,9% du capital de la compagnie d’ici mi-2026, dont 5% seront réservés aux salariés.

Le processus vise à attirer un investisseur stratégique tout en préservant la majorité de l’État et en protégeant la marque TAP, sa plateforme de Lisbonne et ses principales lignes long-courriers, notamment vers le Brésil et l’Afrique.

Le groupe Lufthansa, Air France-KLM et IAG ont déjà manifesté leur intérêt, confirmant chacun leur intention d’évaluer les conditions détaillées une fois publiées.

La sélection autorise les offres des compagnies aériennes non européennes et devrait se conclure d’ici un an.

TAP demeure entièrement détenue par l’État portugais depuis 2020. Elle opère 105 lignes régulières avec une flotte de plus de 100 appareils.