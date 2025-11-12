Boeing a annoncé avoir livré 53 appareils au mois d’octobre, portant ainsi son total de livraisons à 493 depuis le début de l’année.

Ces livraisons ont été constituées de 39 monocouloirs de la famille 737 MAX, d’un 737-800 (futur P-8 pour l’Australie), de quatre 767 (deux 767-300F pour FedEx et UPS et deux appareils qui seront convertis en KC-46A pour l’USAF), de sept 787 et de 2 777F (Turkish Airlines et Suparna Airlines).

Boeing avait livré un total de 528 appareils en 2023, mais seulement 348 l’année dernière, conséquence de la production ralentie par la FAA sur les monocouloirs et de la grève des machinistes de la région de Seattle durant plusieurs semaines. L’avionneur américain est désormais autorisé à produire jusqu’ à 42 monocouloirs 737 par mois après des mois d’audits et d’inspections menés par la FAA. Boeing vise ainsi les 600 livraisons cette année.

Du côté des commandes, Boeing a vendu 15 appareils en octobre (huit 737 MAX pour TUI et 2 non précisés, ainsi que sept 787-9), mais a également enregistré sept annulations au cours du mois.

Boeing totalise ainsi des commandes pour 836 nouveaux appareils depuis le début de l’année, 782 en commandes nettes après prises en compte des annulations et des conversions.