Le Global 8000 va pouvoir opérer aux Etats-Unis. Le nouveau jet d’affaires de Bombardier a en effet reçu sa certification de type délivrée par la FAA le 19 décembre. L’avionneur précise que le processus d’obtention de la certification de la part de l’EASA était en cours.

L’appareil avait déjà reçu sa certification de la part de l’agence canadienne Transports Canada le 5 novembre, permettant au premier exemplaire de série d’entrer en service en décembre.

Bombardier rappelle que le Global 8000 offre une vitesse maximale de Mach 0,95 et un rayon d’action de 8 000 nm. Son altitude cabine a par ailleurs été maintenue à 2 691 pieds (820 mètres) au niveau de vol 410.