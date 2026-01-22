« First to fly A320neo ». C’est ainsi qu’était introduit le nouveau monocouloir remotorisé d’Airbus par la compagnie de lancement Lufthansa il y a maintenant 10 ans, avec une première livraison le 20 janvier 2016. Nous participions d’ailleurs quelques jours plus tard à un ferry flight entre les installations d’Airbus à Finkenwerder et le hub de la compagnie aérienne allemande à Francfort pour marquer l’évènement. Que de bons souvenirs…

Mais les choses se sont quelque peu accélérées depuis avec près de 4400 exemplaires livrés aux quatre coins du globe pour l’ensemble de la famille A320neo, un succès industriel et commercial sans précédent qui aura même profondément bousculé Boeing. La famille de monocouloirs remotorisés d’Airbus devance d’ailleurs encore de loin la famille 737 MAX, avec un différentiel de plus de 2200 exemplaires en backlog. Et si les temps de livraisons pouvaient être réduits, nul doute que nombre de compagnies aériennes auraient fait un tout autre choix, notamment en Asie.

Les impératifs du ramp-up n’ont jamais été autant d’actualité chez Airbus, en dépit des difficultés encore présentes chez les motoristes et équipementiers…