L’A330neo d’Airbus vient d’être certifié pour pouvoir opérer sur des aéroports situés à une altitude de jusqu’à 12 500 pieds (3800m), comme pour la famille A330ceo.

Le gros-porteur remotorisé était jusqu’à présent limité à des aéroports ne dépassant pas les 8 000 pieds (2400 mètres).

De nouvelles destinations potentielles s’ouvrent ainsi pour le « Versatile Champion » d’Airbus, que ce soit en Chine et au Tibet (par exemple Lhassa), en Amérique du Nord (Mexico et Toluca), en Amérique du Sud (Bogota et Quito) et en Afrique (Addis-Abeba)...