Le salon du Bourget n’est pas qu’une formidable vitrine commerciale et industrielle. Depuis plusieurs années, il s’attache également à promouvoir le secteur auprès des jeunes, à leur faire découvrir la richesse de ses métiers et de ses opportunités. Cette édition 2025 s’est encore enrichie d’une nouvelle dimension : celle de la féminisation. Si toutes les entreprises du secteur font des efforts au quotidien pour accroître la mixité, elles ont encore du mal à convaincre les femmes qu’elles y ont toute leur place. C’est pourquoi, cette année, le salon a voulu donner plus de voix à celles qui font aussi l’aéronautique. Du 16 au 22 juin, il les met à l’honneur au moyen de témoignages inspirants, portraits, animations métiers, visites… Une mise en lumière qui culmine le 20 juin avec le lancement du prix Femmes de l’Aéro et du Spatial, par le GIFAS et le Journal de l’Aviation.

Le Prix Femmes de l’Aéro et du Spatial vise à faire sortir de l’ombre les talents féminins qui façonnent l’avenir de la filière aéronautique et spatiale, qu’elles oeuvrent sur le terrain, dans les hangars, sur les chaînes de production, les tarmacs, ou en vol. Il s’adresse à toutes les femmes majeures, quelle que soit leur nationalité, travaillant ou ayant travaillé dans le secteur aérien, aéronautique ou spatial en France depuis 2 ans minimum. Les candidates doivent remplir un formulaire de candidature et le retourner, avec les pièces demandées (CV, lettre de motivation ou de recommandation, support illustrant les réalisations de la candidate).

Les candidatures seront évaluées selon des critères tels que la pertinence du parcours professionnel, l’impact des réalisations techniques ou opérationnelles, la clarté et la richesse du dossier de candidature, l’originalité des initiatives, l’engagement en faveur de la mixité ou de la transmission, le caractère inspirant du témoignage…

Plusieurs distinctions seront remises : un prix du Management, un prix de l’Innovation et de la Recherche, un prix de l’Initiative Sociale ou Environnementale, un prix des Métiers Techniques et de Terrain, un prix du Jeune Talent, un prix de l’Enseignement et de la Transmission, un prix de la Carrière. Enfin, l’une des lauréates de ces prix recevra également le Grand Prix de la Femme de l’Année, qui récompensera un parcours particulièrement exemplaire et impactant.

Le prix Femmes de l’Aéro et du Spatial a pour marraine Virginie Guyot, ancienne pilote de chasse, première femme à intégrer la Patrouille de France puis à en être leader. Elle sera entourée d’un jury composé à 50 % de femmes et 50 % d’hommes.

La remise du prix aura lieu à l’occasion d’une cérémonie officielle, pour offrir aux lauréates une plus grande visibilité auprès du grand public et des acteurs de la filière. Avec lui, l’avenir de l’industrie aéronautique et spatiale s’écrira désormais aussi au féminin.