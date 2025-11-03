Korean Air sera aussi un opérateur de la version cargo de l’A350, avec sept exemplaires en commande auprès d’Airbus. Il s’agit de la conversion d’une partie de ses 27 A350-1000 précédemment contractualisés.

Le calendrier des livraisons des A350F de Korean Air n’a pas été précisé.

La compagnie aérienne sud-coréenne avait commandé un total de 33 A350, dont deux A350-900 déjà livrés sur les six exemplaires commandés. Pour rappel, Korean Air est actuellement en train d’intégrer les activités d’Asiana, un processus qui sera finalisé d’ici la fin de l’année prochaine. Asiana est un important opérateur de la famille de long-courriers de nouvelle génération d’Airbus, avec 15 A350-900 en service.

« Korean Air est l’un des plus grands transporteurs de fret au monde », a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, directeur général adjoint des ventes d’Airbus Commercial Aircraft. « L’intégration de l’A350F à sa flotte témoigne donc de la reconnaissance des capacités uniques de cet appareil. L’A350F offrira à Korean Air la solution la plus performante du segment des gros cargos » a-t-il ajouté.

La flotte tout cargo de Korean Air est aujourd’hui intégralement constituée d’appareils Boeing : douze 777F, quatre 747-400F et sept 747-8F. Elle a également commandé 8 777-8F, un programme dont le calendrier reste toujours incertain.

La famille A350 avait enregistré 1 445 commandes fermes auprès de 63 clients dans le monde au 30 septembre, dont 65 exemplaires pour la version A350F.