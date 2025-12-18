China Airlines a finalisé la commande ferme de cinq A350-1000 auprès d’Airbus. Le conseil d’administration de la compagnie taïwanaise avait officiellement approuvé l’acquisition à la fin du mois de novembre.

Cet accord porte à quinze les engagements de China Airlines pour ce type d’appareil, une première commande de dix exemplaires ayant été finalisée au printemps. Ils soutiendront sa croissance à long terme et rejoindront les quinze A350-900 qu’elle exploite déjà.

La communication de novembre annonçait également l’acquisition de cinq Boeing 777-9.