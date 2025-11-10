Boeing prépare le terrain pour accélérer la production de 787. L’avionneur a lancé les travaux d’agrandissement de son site de Caroline du Sud, cœur du programme Dreamliner, afin d’atteindre une cadence de dix 787 produits par mois dès 2026. Elle lui permettra de soutenir la demande croissante pour la famille d’appareils long-courrier de l’avionneur américain.

Le programme d’expansion représente un investissement de plus d’un milliard de dollars. Il prévoit la construction et l’aménagement d’un nouveau bâtiment d’assemblage final de taille similaire à celui actuellement en service (11 ha), abritant des postes de production, des services d’assistance à la production et des bureaux. Il possèdera également une zone de préparation des pièces et une installation de peinture des dérives verticales. Le centre d’Intérieurs sera également étoffé.

« Nous continuons à constater une forte demande pour la famille 787 Dreamliner […]. Nous réalisons aujourd’hui cet investissement important afin de garantir que Boeing soit prêt à répondre aux besoins de ses clients dans les années et les décennies à venir », a déclaré Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes. L’avionneur a en effet enregistré des commandes pour plus de 2 250 Dreamliner depuis le début du programme et son carnet de commandes compte encore près d’un millier de 787 à livrer, dont plus de 300 ont été ajoutés cette année.

L’avionneur rappelle que Boeing South Carolina est le siège du cycle de production complet du 787 depuis plus d’une décennie. Actuellement, 8 200 personnes sont employées sur les sites de North Charleston et d’Orangeburg. Cette extension devrait permettre le recrutement d’un millier de personnes supplémentaires sur les cinq prochaines années.