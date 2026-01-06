Avation PLC a livré un ATR 72-600 à la sud-coréenne Sum Air dans le cadre d’un contrat de location de douze ans, marquant l’entrée du lessor singapourien sur le marché coréen.



L’appareil neuf a été remis fin décembre 2025 et sera exploité par Sum Air sur des liaisons régionales domestiques. Il s’agit du premier appareil de la compagnie.

L’ATR 72-600 livré s’inscrit dans une série de dix appareils de ce type commandés par Avation en 2024 auprès d’ATR, via l’exercice de droits d’achat.

Le loueur précise que l’avion est détenu en pleine propriété avant sa mise en location, dans le cadre de sa stratégie d’investissement dans des turbopropulseurs de dernière génération.

La compagnie aérienne a été fondée en novembre 2022 et profite des nouvelles modifications réglementaires lui permettant d’opérer avec des appareils de moins de 80 sièges. La flotte de Sum Air sera composée exclusivement de turbopropulseurs ATR 72-600.

La compagnie vise à desservir des lignes intérieures reliant des villes telles que Gimpo, Pohang, Gyeongju, Sacheon et Jeju, et se concentrera sur le renforcement des liaisons vers les îles coréennes (notamment Ulleungdo, qui ouvrira son premier aéroport en 2027 avec une piste de 1200 mètres).

À moyen terme, le transporteur vise également des liaisons internationales vers le Japon avec le même type d’appareil, afin d’étendre progressivement son réseau en Asie du Nord-Est.