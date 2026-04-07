Airbus a réalisé une série d’essais de l’A321XLR à l’aéroport international d’Alcantarí, en Bolivie, pour valider les performances de l’appareil dans des conditions d’exploitation en haute altitude. L’aéroport d’Alcantarí, situé à 3 104 mètres d’altitude à une trentaine de kilomètres de Sucre, a été inauguré en 2016 pour remplacer l’ancien aéroport Juana Azurduy de Padilla.

Une délégation de l’avionneur composée de pilotes et d’équipes techniques ont ainsi collaboré avec l’entreprise publique Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) durant les 6 jours de campagne.

Pour rappel, cette variante de l’A321neo ACF affiche un rayon d’action de 4700 nautiques (8700 kilomètres), soit 15% de plus que celui de l’A321LR, ce qui lui permet de relier aisément l’Amérique du Nord à l’Amérique du Sud.

Il dispose pour cela d’un nouveau réservoir intégral situé sous le plancher de la cabine, en aval de voilure, et pouvant contenir 12 900 litres de carburant.