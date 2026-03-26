À quelques semaines de l’ouverture du salon MRO Americas à Orlando (21-23 avril), le cabinet Oliver Wyman (groupe Marsh) a publié ses très attendues prévisions à 10 ans pour la demande en matière de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Et le moins que l’on puisse dire c’est que la demande va une nouvelle fois s’accélérer dans cette décennie, passant de 136 milliards de dollars en 2025 (+30% par rapport à 2019, +8% en un an) à 193 milliards de dollars en 2036, avec une très nette domination des besoins pour les monocouloirs.

En 2036, la demande mondiale de MRO représentera quasiment le double de celle de 2019, juste avant la pandémie. Cette demande augmentera en moyenne de 3,3% par an sur la période (+3,3% par an pour la maintenance des moteurs, +3.2% par an pour la maintenance équipements et seulement +1,5% par an pour la maintenance cellules).

Le Global Fleet and MRO Market Forecast 2026-2036 d’Oliver Wyman prévoit que la flotte mondiale en service passera de 30 046 appareils en 2026 à 41 135 en 2036 (en excluant la flotte russe), soit une croissance annuelle moyenne de 3,2%. Selon l’étude, cette croissance accuse un retard d’environ six ans par rapport aux prévisions d’avant la pandémie et représente un manque de plus de 6 000 avions commerciaux.

L’âge moyen de la flotte mondiale approchait ainsi les 13 ans en 2025, et les difficultés des avionneurs à produire des appareils neufs dans le cadre de leurs montées en cadences va mécaniquement encore prolonger la vie opérationnelle des appareils en service. Ce vieillissement accroît la demande de pièces détachées et de main-d’œuvre, prolongeant ainsi le « supercycle » de la MRO post-pandémie. Il en résulte cependant des délais d’immobilisation plus longs et des goulets d’étranglement, notamment pour la maintenance des moteurs. Oliver Wyman s’attend à ce que les problèmes d’approvisionnement devraient encore limiter la production annuelle mondiale au moins jusqu’en 2030.

Pour 2026, Oliver Wyman table ainsi sur une demande mondiale en MRO de l’ordre de 140 milliards de dollars, mais logiquement sans l’impact potentiel d’une crise durable au Moyen-Orient à ce stade.

Le Global Fleet and MRO Market Forecast 2026-2036 d’Oliver Wyman est téléchargeable en cliquant ici !