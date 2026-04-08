La compagnie publique Biman Bangladesh envisagerait maintenant le recours à la location d’avions commerciaux produits par Airbus pour combler un déficit de capacité lié à la longue attente de ses futurs avions Boeing, selon les informations rapportées par l’agence de presse publique bangladaise BSS.

Le gouvernement est actuellement en train de finaliser l’achat des 14 appareils auprès de Boeing (huit 787‑10, deux 787‑9 et quatre 737‑8), une commande annoncée au début de l’année après plusieurs mois de compétition commerciale avec l’avionneur européen.

Cette commande, valorisée à près de 3,7 milliards de dollars au prix catalogue, doit notamment permettre de réduire le déficit commercial entre Dacca et Washington …