La période estivale n’a pas été de tout repos pour le numéro un mondial des avions commerciaux. Airbus annonce avoir livré un total de 61 appareils à 39 clients au cours du mois d’août.

Ces appareils ont consisté en 7 A220-300, 3 A319neo (Air China, West Air et un ACJ319neo pour K5 Aviation), 12 A320neo, 32 A321neo (dont des A321XLR), 2 A330-900 (pour Malaysia) et 5 A350 (Ethiopian, Japan Airlines, Qatar Airways, Emirates et Etihad).

L’avionneur européen a ainsi livré un total de 434 appareils au 31 août, soit 3% de moins que sur la même période l’année dernière (447 appareils). Airbus doit ainsi livrer 386 appareils à ses clients sur les quatre prochains mois pour respecter son objectif d’environ 820 avions.

Le constructeur connaît, on le sait, des difficultés qui concernent notamment toujours les LEAP-1A de CFM International, mais désormais aussi les PW1100G-JM (GTF) de Pratt & Whitney pour les monocouloirs. Les livraisons appareils (en particulier pour les gros-porteurs) sont aussi freinées par certains retards de livraison d’équipements cabine.

Sur le plan des commandes, Airbus a vendu 99 appareils au mois d’août, dont les 75 A321neo et 15 A330neo pour le loueur Avolon, mais aussi 7 A350-1000 destinés à un client qui n’a pas été dévoilé.

L’avionneur totalise ainsi des commandes pour 600 appareils depuis le début de l’année (504 en commande nette en tenant compte des annulations) et tout porte à croire que le book-to-bill sera une nouvelle fois supérieur à 1 cette année.

Le backlog s’établit quant à lui à 8728 appareils restant à livrer.