L’A321XLR est prêt à faire son entrée chez American Airlines. La compagnie américaine a reçu son premier exemplaire de l’appareil le 22 octobre, lors d’une cérémonie dans les installations d’Airbus à Hambourg. Elle vient également d’annoncer que le vol commercial inaugural de l’appareil se ferait le 18 décembre sur la liaison entre New York (JFK) et Los Angeles.

L’A321XLR débutera donc ses opérations sur des liaisons transcontinentales aux Etats-Unis. Mais au fur et à mesure des livraisons, les missions gagneront en variété. Les liaisons internationales devraient les intégrer au premier semestre 2026. « Que les clients voyagent d’un océan à l’autre ou à travers l’océan, le tout dernier avion d’American démontre notre engagement à offrir une expérience de voyage haut de gamme », commente ainsi Heather Garboden, directrice de la clientèle de la compagnie, au sujet de ses futures opérations.

L’appareil est aménagé en configuration triclasse et compte vingt fauteuils de classe affaires (Flagship Suite), douze de premium economy et 123 de classe économique.

Les nouveaux sièges inclinables Flagship Suite sont dotés de portes assurant l’intimité, d’un espace de rangement plus personnel et d’un système de recharge sans fil, en plus d’une tablette à cocktail et une veilleuse individuelle. Les voyageurs optant pour ce service profiteront d’un enregistrement prioritaire, d’un passage prioritaire aux contrôles de sécurité et à l’embarquement, d’un traitement prioritaire pour leurs bagages et d’un accès au salon.

Les clients de premium economy bénéficieront d’un fauteuil avec un appui-tête amélioré pour plus d’intimité, de repose-jambes et repose-pieds, et d’un système de recharge sans fil.