A l’occasion de la publication de son bilan trimestriel, Embraer a souligné que son carnet de commandes avait atteint un niveau record. Sa valeur atteint en effet 31,3 milliards de dollars au 31 septembre, en hausse de 38 % par rapport à son niveau au troisième trimestre 2024 et de 5 % par rapport au deuxième trimestre 2025.

La division Aviation commerciale pèse à elle seule 15,2 milliards de dollars, en hausse de 37 % par rapport à l’année dernière, un niveau record depuis neuf ans. Embraer souligne que le ratio commande/facturation (book to bill) a été de 2,7 au cours de l’année écoulée. Le troisième trimestre a en particulier bénéficié des commandes d’Avelo (50 E-Jets E2) et de LATAM (24 E-Jets E2).

La division Aviation d’affaires a elle aussi connu une belle croissance de 65 % par rapport au troisième trimestre 2024, malgré une très légère baisse par rapport au deuxième trimestre. La valeur de son carnet de commande atteint 7,3 milliards de dollars.

Les services enregistrent quant à eux une croissance de 40 % par rapport à l’année dernière, le carnet atteignant une valeur de 4,9 milliards de dollars, tandis que la division Défense affiche un backlog d’une valeur de 3,9 milliards de dollars.