Delta Air Lines, Air France-KLM et Korean Air, ont finalisé l’acquisition conjointe d’une participation de 25% dans la compagnie canadienne WestJet le 22 octobre. L’opération, annoncée en mai dernier, marque une nouvelle étape dans le rapprochement des transporteurs membres de l’alliance SkyTeam avec la deuxième compagnie aérienne canadienne.

Dans le détail, Delta Air Lines devient le principal investisseur avec une participation de 15%, évaluée à environ 330 millions de dollars américains. Korean Air acquiert 10 % pour un montant proche de 220 millions de dollars, tandis qu’Air France-KLM reprend auprès de Delta 2,3 % du capital pour environ 50 millions de dollars. WestJet reste sous contrôle majoritaire du fonds d’investissement Onex Partners, conservant 75 % de l’entreprise.

« Nos nouveaux partenaires sont largement reconnus comme faisant partie des compagnies aériennes les plus performantes et les plus innovantes au monde », a déclaré Tawfiq Popatia, le directeur d’Onex Partners et administrateur de WestJet. « Cet investissement a créé une valeur considérable pour Onex Partners et ses investisseurs à ce jour, notamment malgré les difficultés sans précédent engendrées par la pandémie. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée pour tous les investisseurs de WestJet, nouveaux comme anciens » a-t-il ajouté.

La compagnie low-cost canadienne continuera à être gérée de manière indépendante depuis son siège de Calgary (Alberta). Les PDG de Korean Air, Walter Cho, et d’Air France-KLM, Ben Smith, rejoignent par ailleurs le conseil d’administration de WestJet. Les partenaires envisagent d’approfondir leur coordination sur les marchés transatlantiques et transpacifiques, tout en optimisant les correspondances sur le réseau nord-américain.

WestJet aligne aujourd’hui une flotte de près de 160 appareils, très majoritairement des monocouloirs 737NG et 737 MAX. Elle dessert 125 destinations dans 26 pays, principalement en Amérique du Nord et dans les Caraïbes.