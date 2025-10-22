Airbus vient d’inaugurer ce jour la deuxième ligne d’assemblage final dédiée à la famille de monocouloirs A320neo de son site de Tianjin, en Chine. Cette seconde ligne d’assemblage chinoise permettra ainsi de doubler les capacités de livraisons de monocouloirs du site (de 6 à 12 appareils par mois), un outil vital pour la montée en cadence de la famille A320neo.

Le numéro un mondial des avions commerciaux a précisé que les préparatifs pour l’assemblage du premier appareil étaient en cours. La deuxième FAL de Tianjin sera pleinement opérationnelle au début de l’année prochaine.

« La deuxième ligne renforce notre présence sur le marché chinois. Elle nous offre la flexibilité et la capacité nécessaires pour réaliser notre objectif d’assembler 75 avions de la famille A320 par mois en 2027 », a annoncé à cette occasion Guillaume Faury, le PDG d’Airbus. « Au cours des 40 dernières années de notre présence ici dans le pays, nous avons parcouru un long chemin dans l’établissement de partenariats de confiance avec la communauté de l’aviation civile chinoise, et nous sommes impatients d’écrire ensemble les prochains chapitres de notre avenir commun » a-t-il ajouté.

Première ligne d’assemblage final d’Airbus en dehors de l’Europe, la FAL de Tianjin avait été inaugurée en 2008 et avait livré son premier appareil en 2009. Elle a assemblé et livré plus de 780 avions de la famille A320 depuis, des appareils livrés aux compagnies aériennes chinoises et à d’autres transporteurs en Asie, notamment via des sociétés de leasing basées dans la région.

Pour rappel, cette première ligne d’assemblage final chinoise avait été adaptée à l’A321neo fin 2022. Par ailleurs, l’avionneur européen a également implanté un centre d’aménagement cabine et de livraisons de gros-porteurs à Tianjin en 2017, le C&DC (Completion and delivery centre) pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs chinois.

Un total de 10 lignes d’assemblage sur trois continents pour la famille A320neo

L’avionneur européen dispose désormais d’un total de 10 lignes d’assemblage pour la famille A320neo, avec les quatre implantées à Finkenwerder à Hambourg (Allemagne), les deux à Toulouse (dont la nouvelle inaugurée en 2023 et située dans le bâtiment Jean-Luc Lagardère) et les deux à Mobile, en Alabama (États-Unis). Airbus a d’ailleurs inauguré sa seconde ligne d’assemblage final américaine dédiée à la famille A320neo le 13 octobre dernier.

La famille A320neo est le programme de monocouloirs remotorisés de tous les records, avec 11 256 exemplaires commandés depuis son lancement en 2010. Le backlog s’établit aujourd’hui à près de 7100 exemplaires restant à livrer (au 30 septembre), dont pratiquement les trois quarts concernent l’A321neo (et sa variante A321XLR).

La famille A320 dans son ensemble est le programme d’avions commerciaux le plus vendu et le plus produit au monde, devant la famille 737 de Boeing.